EDICOLA / TS, Preziosi: “Juve-Napoli, no vittoria a tavolino”. Milenkovic, derby Inter-Milan

Sulla prima pagina di TuttoSport di oggi si parla di Ronaldo “ds Juve” perché attrae i giocatori in bianconero. Si parla anche della gara che i bianconeri non hanno mai giocato contro il Napoli per il blocco alla partenza dei giocatori di De Laurentiis da parte della ASL. Di questo ha parlato il presidente del Genoa, Preziosi: «Juve-Napoli, 3-0? no. Non credo si arriverà ad un risultato a tavolino perché è intervenuta la asl campana. Noi abbiamo ancora 15 positivi». Poi una notizia di mercato che riguarda un derby tra Inter e Milan per Milenkovic, giocatore della Fiorentina già in estate in orbita nerazzurra.