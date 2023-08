Milenkovic: “Finali perse con Inter e West Ham? La Conference pesa di più perché…”

A gennaio sarete impegnati anche in Supercoppa con Napoli, Lazio e Inter.

«Bello far parte delle migliori d’Italia, faremo di tutto per arrivare in finale e provare a vincerla».

Che campionato prevede?

«Non azzecco mai i pronostici quindi non mi pronuncio ma per lo scudetto lotteranno le solite. Tutte si sono rafforzate, non sarà facile per nessuna, pure noi ci siamo rafforzati».

