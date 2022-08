Milenkovic, giorni decisivi. “Due proposte della Fiorentina per il rinnovo, l’agente…”

"Il dentro o fuori per capire se Nikola Milenkovic farà parte della Fiorentina versione 2022/23 è stato fissato per i primi giorni di questa settimana, quando ormai l’esordio in campionato sarà a un passo: chi farà parte del gruppo che a partire da oggi inizierà a studiare nei dettagli la Cremonese, primo avversario dei viola in campionato, sarà considerato a tutti gli effetti un elemento incedibile della squadra di Italiano. Una cesura temporale chiara, che è stata spiegata anche venerdì al manager del difensore, Fali Ramadani. Ovvio dunque che la situazione legata al serbo debba essere monitorata con attenzione, anche se rispetto al recente passato si intravedono più schiarite riguardo il futuro del classe ’97", riporta il quotidiano.