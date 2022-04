Milenkovic, quale futuro? “Prezzo deciso. Inter? Ecco l’ipotesi più concreta”

Nelle ultime settimane il nome di Milenkovic è stato accostato all'Inter ma i nerazzurri sembrano orientati su Bremer

Nelle ultime settimane il nome di Milenkovic è stato accostato all'Inter ma i nerazzurri sembrano orientati su Bremer, profilo caldissimo in ottica giugno. Milenkovic ha rinnovato con la Fiorentina per evitare di lasciare il club toscano a parametro zero. "Un gesto che gli fa onore, bisogna aggiungere che oggi - a quasi 25 anni - non è più lo specialista che aveva una valutazione da 40 milioni. Milenkovic analizzerà le offerte, il cartellino viaggia dai 15 ai 18 milioni: a mesi alterni era stato seguito da Inter, Juve e Milan, oggi gli scenari potrebbero essere lontani dall’Italia", riferisce Alfredo Pedullà su La Gazzetta dello Sport.