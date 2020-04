Milenkovic: “Scudetto? L’Inter può recuperare anche perché è guidata da un grande allenatore”

Intervistato da Tuttosport, Nikola Milenkovic ha parlato anche della lotta scudetto. Questo il commento del difensore della Fiorentina: “La Juve è composta da campioni assoluti per cui non mi sorprende vederla sempre in vetta. La Lazio invece ha trovato una continuità di rendimento e prestazioni impressionante con un attacco fortissimo e un centrocampo altrettanto strepitoso guidato dal mio connazionale Milinkovic-Savic che sta mostrando il suo grande talento. L’Inter è più staccata ma può recuperare anche perché guidata da un grande allenatore“.

