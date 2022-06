Inter, è Milenkovic il sostituto di Skriniar. Pronti 20 milioni per la Fiorentina

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic potrebbe essere il sostituto ideale per la difesa dell’Inter, se andasse in porto la trattativa tra il Psg e i nerazzurri per Skriniar .

L’Inter è in concorrenza con Juventus e Milan per il difensore serbo ed in caso di partenza di Skriniar potrebbe offrire 20 milioni di euro alla Viola per arrivare al centrale.