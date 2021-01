Milik, l’Atletico molla la pista. Da Napoli: “Dalla capitale spagnola fanno sapere che…”

Non è un mistero come Arkadiusz Milik sia uno degli obiettivi dell’Inter per l’estate. Il centravanti polacco è infatti ai margini della rosa del Napoli e andrà in scadenza il prossimo giugno. Negli scorsi giorni il giocatore sembrava essere vicinissimo all’approdo all’Atletico Madrid già a gennaio, ma la pista, riporta TuttoNapoli, è saltata: “Da Castel Volturno al sondaggio effettuato il mese scorso è arrivato una risposta che non è cambiata con lo scorrere dei giorni: 15 milioni di euro per lasciarlo andare via.

Per questo erano già piovute smentite su un avvicinamento tra le parti emerso una settimana fa. Anche le richieste d’ingaggio del giocatore complicavano quello che per l’Atletico Madrid non viene ormai considerato più un possibile affare. Non a queste cifre. Ad oggi, dunque, dalla capitale spagnola non filtra ottimismo. Anzi, fanno sapere che per il momento la pista è abbandonata”, si legge.