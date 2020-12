CM – Clamoroso Milik, comunicata la decisione al Napoli: 2 motivi dietro la scelta. Ora DeLa…

È rottura totale tra Arkadiusz Milik e il Napoli. L’incontro di oggi tra l’agente del polacco Pantak e il club azzurro non ha portato a un’unione di intenti con una linea comune in vista del mercato di gennaio.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, Pantak ha comunicato al Napoli la decisione di Milik di andare via solo la prossima estate a parametro zero. L’entourage del calciatore ritiene fuori mercato la richiesta di 18 milioni della società di De Laurentiis considerando i soli 6 mesi che dividono il calciatore dalla scadenza del contratto.

Ma alla base della decisione ci sono anche vecchie pendenze economiche non ancora risolte. Se non si troverà una soluzione a stretto giro di posta, Milik andrà via a parametro zero. Ora occa a De Laurentiis cambiare strategia se non vorrà perderlo a zero.