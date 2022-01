Inter-Lazio, Milinkovic: “Buona partita, meritavamo il pareggio”

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l'Inter, Sergej Milinkovic-Savic ha commentato così quanto accaduto a San Siro

"Un peccato, perché abbiamo fatto una buona partita. Per me meritavamo un pareggio. Dunque, usciamo dal campo a testa alta. Abbiamo mosso molto meglio la palla da dietro rispetto alle ultime partite, creando delle occasioni. Si può migliorare molto, ma secondo me la palla si muoveva bene da dietro".