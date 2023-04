Milito, complimenti all’Inter: “Ora la sfida più bella”. La replica di Lautaro

Non si è ancora esaurita l'eco per il passaggio del turno in Champions League dell'Inter che, dopo aver eliminato il Benfica, affronterà il Milan in semifinale. Diego Milito, ex attaccante nerazzurro, ha voluto complimentarsi con gli uomini di Inzaghi tramite un post pubblicato su Instagram: "Bellissima serata di Champions League, complimenti all'Inter per il raggiungimento della semifinale dopo 13 anni!! Adesso arriva la sfida più bella di tutte! Forza magica Inter!".