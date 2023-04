Benfica, lettera di scuse all’Inter: “Episodi ripugnanti non in linea con nostri valori”

Il Benfica, tramite una lettera di scuse inviata direttamente all'Inter, ha voluto scusarsi per il comportamento perpetrato da alcuni suoi sostenitori in occasione del match di mercoledì sera a San Siro , rei di aver lanciato petardi nel corso della partita in direzione dei tifosi nerazzurri presenti sotto la porzione di stadio a loro riservata.

Questo il testo del comunicato del club lusitano: "Il Benfica informa di aver inviato una lettera all'Inter esprimendo il proprio rammarico e scusandosi per gli incidenti accaduti durante la partita di Champions League. Il calcio che vogliamo non prevede questo tipo di situazione, che è del tutto ripugnante e non è in linea con i valori e i principi del Benfica".