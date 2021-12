Milito: “Io dirigente al Genoa? Lasciamo che le cose succedano se devono”

L'ex giocatore nerazzurro ha parlato della possibilità di tornare a lavorare in Italia

È tornato in Italia per commentare la gara di Champions dell'Atalanta. Ma dovrà fare rientro subito in Argentina, è arrivato domenica e per le norme anti-covid deve rientrare entro 120 ore. Al Secolo XIX, l'ex Diego Milito ha parlato del derby di Genova, in calendario nel week-end. Ma si è soffermato anche sulla possibilità di lavorare per i rossoblù con il nuovo presidente, Zangrillo.

«Cosa potrei fare per dare una mano al Grifone? Sinceramente non mi piace candidarmi per nessun ruolo, sono cose che devono venire in modo naturale. Per ora non ho sentito nessuno, è la verità. Lasciamo che le cose succedano col tempo, se devono succedere, con tranquillità. Io sono e sarò sempre un tifoso genoano, sono grato al club, alla città e non dimentico che mi hanno dato l’opportunità di venire in Europa», ha sottolineato l'ex attaccante.