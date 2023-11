Milito: “Inter, grandissima finale di Champions: meritava di vincere. Si sono resi conto…”

“A me non piace fare paragoni. È difficile da dire, sono momenti ed epoche diverse. Giocatori diversa. Posso dire che questa Inter mi piace molto. Non a caso arriva in finale di Champions. Non è facile. Anche se ha perso contro una grande squadra contro il City, l’Inter ha fatto una grandissima finale. È stata all’altezza. Anzi ha meritato di vincere. Quella partita ha dato la forza e la consapevolezza per vedere l’Inter che vediamo ora. Con questo percorso in Champions i ragazzi si sono resi conto che possono fare grandi cose".