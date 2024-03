Intervenuto ai microfoni di AS, Diego Milito, ex centravanti dell'Inter, ha parlato così in vista del match con l'Atletico Madrid di stasera: "Il Triplete? Non otterrai mai cose importanti se non hai un gruppo molto forte, la qualità non basta. Avevamo un sogno, un obiettivo davanti a noi. Mourinho ci ha convinti che ce la potevamo fare e così è stato. Avevamo esperienza e forza, ma soprattutto voglia. E abbiamo fatto la storia, tutti insieme. La Supercoppa Europea? Abbiamo perso, sì, ma contro una grande squadra. Ci hanno battuto bene, venivamo da un cambio di allenatore ed eravamo in una fase di transizione. Era una partita difficile, dopo l'estate del Mondiale, ma ehi... Meritavano di vincere la Supercoppa.