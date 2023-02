Milito: “Lautaro cresciuto molto. Lukaku-Barella? E’ un bene, vuol dire che…”

Dzeko? E' in ottima condizione, la scelta di Inzaghi è per il momento: bisogna recuperare Lukaku, è importante anche per il futuro. Superare un girone come quello dell'Inter dà fiducia e ci credi: poi mano a mano che vai avanti prendi fiducia. Perché l'Inter non può pensare di arrivare fino in fondo? Quando giochi in Champions hai il sogno di vincerla, devi crederci. Mourinho? Nella gestione è il migliore: nell'andata della partita contro il Chelsea ha detto che sapeva come vincere a Stamford Bridge, ha dato questo messaggio alla squadra. E questo ci ha caricato. Eravamo una squadra di grandissimi giocatori vincenti, ma avevamo il sogno di vincere la Champions: nell'area c'era questa voglia. Mourinho ci ha dato tanto, il punto di forza era questo.