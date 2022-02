Germania, Ministro della Salute: “Mi offro di vaccinare Kimmich e di spiegargli una cosa”

Il ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, si è offerto di vaccinare personalmente il giocatore del Bayern Monaco

Il ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, si è offerto di vaccinare personalmente il giocatore del Bayern Monaco Joshua Kimmich. "Mi offro di vaccinarlo personalmente e di spiegare i rischi, che sono chiaramente maggiori per chi non si vaccina. Non l' ho mai condannato per la sua posizione. Il suo corpo è il suo capitale ed è normale che avesse delle paure", ha detto Lauterbach.