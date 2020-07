Minoliti (GdS): “Eriksen non può battere solo gli angoli, Conte gli trovi una collocazione e…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il giornalista de La Gazzetta dello Sport Nino Minoliti ha parlato così di Inter:

“Conte deve trovare una collocazione ad Eriksen che non può battere solo i calci d’angolo. Conte ha i suoi meriti, ha tenuto l’Inter dentro al campionato per più tempo rispetto a Spalletti, il gap con la Juve si è accorciato ma rispetto a quello che ci si aspettava da uno come Conte, che trasforma e adatta le squadre in maniera rapida, forse era lecito aspettarsi qualcosa di più. E secondo me anche lui lo sa”.