Minoliti: “Inter, partita non memorabile ma operazione riuscita. D’Ambrosio…”

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Nino Minoliti ha commentato così la vittoria dell'Inter ad Empoli

"In un campionato dove le prime due della classe, Milan e Napoli, quest’ultimo impegnato stasera contro il Bologna, stanno tenendo un ritmo infernale, diventa fondamentale non perdere punti con le medio-piccole, evitando per esempio i trabocchetti che spesso si nascondono nei turni infrasettimanali. Operazione perfettamente riuscita all’Inter, tornata alla vittoria grazie a uno dei suoi veterani, quel Danilo D’Ambrosio che si è sempre fatto trovare pronto quando i vari allenatori succedutisi nella panchina nerazzurra, da Luciano Spalletti ad Antonio Conte e a Simone Inzaghi, per stare ai più recenti, lo hanno chiamato all’opera, e a uno degli emergenti, l’altro terzino Federico Dimarco. Nerazzurri che rimangono così terzi, alla stessa distanza di partenza dal Milan (7 punti) e in attesa di vedere cosa accadrà stasera al Maradona. Non è stata una partita memorabile, ma per l’Inter era fondamentale ritrovare subito i tre punti per liberarsi immediatamente delle scorie psicologiche lasciate dall’agro pareggio con la Juventus, e la missione è stata compiuta".