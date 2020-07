Minotti: “Inter? Il secondo posto è importante, ma secondo me pensa all’Europa League”

Negli studi di Sky Calcio Show – L’Originale, Lorenzo Minotti si è detto convinto che l’Inter, più che mirare al secondo posto in campionato, stia pensando maggiormente alla campagna di Europa League. Ecco le sue parole:

“Per l’Inter il secondo posto è importante, ma secondo me i nerazzurri stanno pensando seriamente all’Europa League e dunque hanno cambiato qualcosa in formazione. Credo che vedremo il Napoli della Coppa Italia: all’andata in campionato al San Paolo contro i nerazzurri se l’è giocata a viso aperto e le ha prese. Invece, in Coppa ha aspettato con atteggiamento raccolto per ripartire, e ha avuto la meglio“.

(Fonte: Sky Sport)