Minotti: “Inter, serve compattezza. Lukaku un leader. Fra le squadre rimaste…”

Lorenzo Minotti è convinto che l’Inter abbia buona chance di battere lo Shakhtar Donetsk e qualificarsi così alla finale di Europa League. Negli studi di Sky Sport, infatti, l’ex calciatore e dirigente ha dichiarato:

“All’Inter serviranno concentrazione e organizzazione. Bisogna avere grande compattezza per non perdere mai le distanze tra i reparti. La forza dello Shakhtar è dalla metà campo in su. Giocano insieme da tanto e si conoscono bene. Ma, tra le squadre rimaste, è quella che si adatta meglio alle caratteristiche dell’Inter. Lukaku veste i panni da leader, lo si vede in tutto. Uno straniero che dopo sei mesi in Italia parla così la nostra lingua, significa che vuole entrare nell’ambiente a pieno“.

(Fonte: Sky Sport)