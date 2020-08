Europa League, l’Inter stasera si gioca la finale: ecco quanto vale in termini economici

Stasera l’Inter ha un’opportunità enorme. Quella di tornare a giocarsi una sfida per conquistare un trofeo, che manca ormai da 9 anni. Ma per farlo dovrà superare lo Shakhtar Donetsk, squadra tutt’altro che semplice da affrontare. Ma oltre ad un importante risultato sportivo, raggiungere la finale sarebbe importante anche a livello economico. E Calcio e Finanza spiega nel dettaglio perché.

“A livello economico, l’Inter dalla sola partecipazione alla fase a gironi di Champions League ha incassato 41,2 milioni di euro, senza considerare la seconda parte del market pool (che può valere da un minimo di 3,4 a un massimo di 5,4 milioni contro gli 8,05 milioni di euro della Roma per i gironi di Europa League (senza considerare l’intero market pool). Numeri che potrebbero alzarsi proseguendo nel percorso nell’ex Coppa Uefa”.

I NUMERI DELL’EUROPA LEAGUE: INCASSATI 5,5 MILIONI DI PREMI, 14 TOTALI IN PALIO

Nel dettaglio, infatti, arrivare fino a vincere la coppa garantirebbe 14 milioni di euro in soli premi, senza considerare la quota relativa di market pool dall’Europa League. Inoltre, chi conquisterà la coppa parteciperà alla Supercoppa europea, con ricavi per altri 3,5 milioni di euro. Tutto senza considerare il market pool, che ad esempio nella scorsa stagione è valso per l’Inter, eliminata agli ottavi dopo essere scesa dai gironi di Champions League, 1,6 milioni mentre per il Napoli, eliminato ai quarti, 3,6 milioni. L’Inter, così, dalla partecipazione all’Europa League ha finora incassato 5,5 milioni di euro. In palio per la qualificazione in finale ci sono ulteriori 4,5 milioni di euro e altri 4 milioni nel caso in cui alzasse la coppa”, conclude il portale.