Eriksen, miocardite? Il dottor Gulletta (San Raffaele): “Può guarire senza esiti”

Il medico responsabile dell'unità funzionale di aritmologia dell'Ospedale milanese spiega cos'è l'infiammazione che pare abbia colpito il danese

Miocardite è l'ipotesi che sta prendendo forma come spiegazione al malore di Eriksen. Il dottor Simone Gulletta, responsabile dell'unità funzionale di aritmologia dell'Ospedale San Raffaele di Milano, ha spiegato di cosa si tratta ai microfoni di SportMediaset: «È un'infiammazione del tessuto muscolare del miocardio, tessuto muscolare del cuore, in conseguenza solitamente di infezione virali e non, da meccanismi auto-immunitario o cause tossiche. Nella maggior parte dei casi colpisce i giovani. Può decorrere in maniera quasi inosservata e guarire senza esiti. Ma può esordire in maniera molto grave tanto da essere minacciosa per la vita stessa».