Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Massimiliano Mirabelli, ex capo osservatore dell'Inter, ha spiegato perché i nerazzurri non acquistarono prima Hakan Calhanoglu: «Serviva un po’ di coraggio per prendere Calhanoglu dopo che era rimasto fermo otto mesi. Io ero certo di quello che avevo visto e per questo fui ben contento di portarlo al Milan. Ausilio comunque lo conosceva bene. E poi è stato bravo a prenderlo a zero».