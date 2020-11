Mirabelli: “Assurdo criticare Conte: è tra i migliori. L’Inter vincerà qualcosa di importante”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb della lotta scudetto: “Punto su Inter, Milan, Napoli e Atalanta. Chi avrà più coraggio potrà insidiare la Juve. I bianconeri? Pur rimanendo l’organico più forte, avevo già previsto che l’egemonia che aveva caratterizzato questi anni il campionato non sarebbe durata. Pirlo un giorno diventerà un grande allenatore, ma sta imparando ora. Con tutte le problematiche che ne conseguono. Non vedo un’identità che eravamo a vedere prima con Allegri, Conte e Sarri. La Juve è sempre stata una squadra solida, oggi è affidata alle giocate dei singoli”.

Passando all’Inter, Mirabelli ci tiene ad elogiare Antonio Conte: “Non ha lo stesso mordente dell’anno scorso? È vero. Però vorrei ricordare che ha uno dei migliori allenatori al mondo. Mi sembra assurdo criticare Conte. Alla fine l’Inter porterà a casa qualcosa di importante: è la favorita per vincere“.