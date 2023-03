Mirabelli: “Inter può arrivare in finale di Champions. Inzaghi? Ecco cosa penso”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Massimiliano Mirabelli ha analizzato la stagione dell'Inter e ha parlato della situazione di Simone Inzaghi. "Vedendo il derby d’Italia, per me l’Inter ha un organico superiore a quello della Juve. I nerazzurri possono arrivare in finale di Champions League: li vedo favoriti sia contro il Benfica che nella successiva semifinale contro Napoli o Milan".