"È stato difficile arrivare in quella Inter ma quando me ne sono andato l'ho lasciata in una posizione migliore. Quando le cose vanno bene in una squadra tutto diventa più facile e ti diverti di più. E sicuramente avremmo potuto anche vincere dei trofei.Il più grande rimpianto è non aver vinto nulla con l'Inter, mi sarebbe piaciuto vincere uno Scudetto o un altro trofeo in nerazzurro. Provo ancora tristezza nel sapere che ho fatto parte di un grande club come l'Inter per quattro anni senza mai vincere nulla. Però prima di poter alzare trofei devi iniziare un percorso di crescita e io ho aiutato a gettare i semi per la grande Inter di oggi".