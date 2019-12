Mirror – Aubemayang non rinnova con l’Arsenal. Anche l’Inter alla finestra

L’Arsenal sta trovando difficoltà per un accordo di rinnovo con Pierre-Emerick Aubameyang. Il giocatore non sembra intenzionato a firmare un nuovo contratto nonostante sia il capocannoniere dei Gunners. Ma è molto preoccupato per la classifica e vorrebbe trovare un club che gli garantisca di giocare in Champions, per questo non sembra intenzionato a restare. Il Mirror sostiene che Real Madrid, Barcellona e Inter sono interessati al giocatore che ha offerte anche dalla Cina.

(Fonte: mirror.co.uk)