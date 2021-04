Mirror – Young, l’Inter può proporgli un prolungamento. Idea Watford

Il giocatore pensa di chiudere la sua carriera al club inglese ma in caso di scudetto potrebbe arrivare, secondo il giornale inglese un rinnovo

L'Inter pensa a come rinforzare le fasce. Questo scrivono in Italia parlando di un alter ego di Hakimi. Ma in Inghilterra pensano che in caso di scudetto il club nerazzurro potrebbe offrire a Young un altro anno di contratto. Un'ipotesi che viene esclusa al momento dalla stampa italiana che parla di Emerson Palmieri e anche di Florenzi come rinforzi per le fasce. Conte tra l'altro sta impiegando spesso sia Perisic che Darmian.