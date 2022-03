Inter, missione impossibile? I numeri dicono così. Ma c’è un precedente storico

Champions League, i nerazzurri sfidano il Liverpool dopo lo 0-2 dell'andata: ai Reds tutti i favori del pronostico

Va in scena questa sera ad Anfield Road la sfida tra Liverpool e Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si parte dallo 0-2 dell'andata, che sembra mettere in discesa la strada verso la qualificazione ai quarti per i Reds. I nerazzurri non fanno calcoli e schierano la formazione migliore, ben sapendo che l'impresa è ai limiti del possibile. Numeri e statistiche, come scrive il Corriere dello Sport, sono tutti dalla parte degli uomini di Klopp: "1) il Liverpool ha sempre proseguito il suo cammino nelle coppe (è successo 34 volte su 34) dopo aver vinto all'andata in trasferta, 2) nella storia della Champions l'unica formazione che è riuscita in trasferta a ribaltare un 2-0 subìto in casa è stato il Manchester United, capace nel 2019 di eliminare il Psg con un rigore al 94' (1-3)".