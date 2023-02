Addio Skriniar, parla Mkhitaryan: “Molto triste. La fascia e devo solo dire…”

A giugno Milan Skriniar dirà addio all'Inter a parametro zero: lo aspetta il PSG. Così Henrikh Mkhitaryan ha commentato la sua decisione

A giugno Milan Skriniar dirà addio all'Inter a parametro zero: lo aspetta il PSG. A DAZN, il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan ha commentato così la decisione dell'attuale compagno:

“Parlo per me, sono molto triste che andrà al PSG, ma devo solo accettare la sua scelta. La carriera è sua, lui è responsabile delle sue scelte. Devo solo ringraziarlo per questi mesi, meritava la fascia da capitano, ora ce l’ha Lautaro. Il nostro capitano è sempre stato Handanovic. Skriniar anche senza fascia è e sarà fortissimo”, le sue parole.