Mkhitaryan: “Non importa quanto gioco, voglio aiutare la squadra. A Udine per vincere”

Tante occasioni sprecate? Sì, dobbiamo lavorare e migliorare, il campionato è lungo e c’è tempo per far meglio, sono sicuro che è la strada giusta.

Voglio giocare, sono qui per aiutare la squadra. Se gioco va bene, se non gioco spero di entrare e aiutare. Dobbiamo essere uniti e lottare tutti per lo stesso obiettivo, conta solo questo, non importa quanto gioco, dobbiamo lottare insieme”, ha detto.