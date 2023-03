Mkhitaryan a Inter TV: “Voglio fare i complimenti ai ragazzi: lottato come una squadra su…”

L'Inter vola ai quarti dopo una prestazione di grande sostanza contro il Porto. Le parole di Mkhitaryan ai microfoni di Inter TV: "Voglio fare i complimenti ai miei compagni. Abbiamo lottato tutti insieme come una squadra su un campo difficilissimo. Abbiamo meritato di passare. Difensivamente abbiamo fatto una grande gara, offensivamente potevamo fare di più ma c'era stanchezza e forse anche un po' di fretta".

"Abbiamo giocato con consapevolezza e ottenuto il risultato che volevamo. Il segreto dell'Inter? Quando giochiamo uno per l'altro. Era importate giocare bene oggi perché dovevamo imparare qualcosa e andare fino alla fine, stasera. Juve? Abbiamo tempo di recuperare, Festeggeremo stasera, da domani ci penseremo. Faremo tutto per vincere. Speriamo che i tifosi ci diano una mano, giochiamo in casa davanti a loro", ha concluso il giocatore nerazzurro.