Mkhitaryan: “Il nostro centrocampo è forte, farò di tutto per giocare questa partita”

Corre verso il recupero. Mkhitaryan non vuole perdere tempo, la voglia di giocare la finale di Champions League è tantissima. Reduce da un infortunio l'armeno stringe i denti e viaggia per un recupero che potrebbe esserci per la finale: "Come mi sento? Sto bene, come mi avete visto voi. Farò di tutto per giocare questa partita, c'è ancora tempo, spero di rientrare per aiutare la squadra. Io imprescindibile? Venendo qua all'Inter non pensavo di venire per accomodarmi in panchina, si deve fare tutto il proprio meglio per aiutare la squadra, sfortunatamente mi sono infortunato contro il Lecce, poi purtroppo si sono infortunati Calha e Brozo e il mister ha creduto in me. City con miglior centrocampo? Sappiamo che sono una delle squadre più forti per il momento ma anche noi abbiamo un centrocampo fortissimo, abbiamo giocatori che possono togliere la palla al City che sanno attaccare, perchè alla fine dobbiamo fare gol e vincere la gara. Le finali di Champions non si giocano tutti i giorni, sappiamo della difficoltà ma siamo pronti per affrontare questa gara. Faremo del nostro meglio per vincere. Mi manca questa coppa? Non voglio vincere perchè mi manca questa coppa, non so quanto ancora potrò giocare ma farò di tutto per allungare la mia carriera"