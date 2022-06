Mercato Inter, Mkhitaryan ormai a un passo: ecco quanto impatterà a bilancio

Henrikh Mkhitaryan è sempre più vicino all’Inter: il centrocampista offensivo armeno lascerà la Roma a parametro zero e firmerà un biennale con i nerazzurri. Calcio & Finanza spiega quale sarà il suo impatto sul bilancio interista:...

"Mkhitaryan firmerà con l'Inter un accordo da 3,8 milioni di euro netti a stagione nei prossimi giorni. Arrivato a Roma nell'estate 2019, il centrocampista armeno ha potuto usufruire dei vantaggi fiscali legati al Decreto Crescita per quanto riguarda gli sportivi che spostano la propria residenza in Italia. Le agevolazioni si applicano per chi rimane in Italia per almeno due anni e valgono per cinque anni fiscali, quindi Mkhitaryan anche in nerazzurro potrà sfruttare la norma: per questo, l'impatto a bilancio dell'ingaggio del giocatore sarà pari a circa 4,9 milioni di euro lordi".