Mkhitaryan ieri sostituito nel 1° tempo: le ultime sull’infortunio accusato

Nuovo stop ieri nella Roma per Henrikh Mkhitaryan. Ecco le novità sulle sue condizioni fisiche, anche in chiave Inter

Henrikh Mkhitaryan è a un passo dall’Inter . Il trequartista armeno ieri è sceso in campo con la Roma nella finale di Conference League vinta contro il Feyenoord, ma la sua partita è durata meno di 20 minuti. Ecco le novità sulle sue condizioni fisiche, anche in chiave Inter appunto.

“Out nell’ultimo mese della stagione per una lesione di secondo grado della coscia destra, Mkhitaryan (classe 1989) è rientrato dal primo minuto proprio nella finale di Conference League vinta dai giallorossi contro il Feyenoord: l’armeno però si è dovuto arrendere dopo 17 minuti ed è stato sostituito per una ricaduta al flessore già infortunato, lasciando il posto a Sergio Oliveira. In questa stagione ha collezionato, tra tutte le competizioni, 44 presenze impreziosite da 5 gol e 9 assist vincenti”, si legge.