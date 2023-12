Inter, Mkhitaryan da clonare: l’armeno è insostituibile. Domani l’annuncio del rinnovo

Simone Inzaghi è uno di quei tecnici che maggiormente usufruisce del turnover. Però c'è un giocatore che il tecnico nerazzurro fa proprio fatica a togliere, ovvero HenrikhMkhitaryan. Ecco perché l'Inter ha deciso di rinnovare il centrocampista armeno che anche in questa stagione rappresenta una colonna per la squadra nerazzurra. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'annuncio potrebbe arrivare domani. "Visto che il club ha fretta di non perdere i benefici del Decreto Crescita che gli permettono di confermare l'ingaggio a 3,9 milioni di euro netti annui con i relativi sgravi fiscali. Lo stipendio resterà lo stesso, la formula sarà un rinnovo annuale fino al 2025 con opzione per un'ulteriore stagione".