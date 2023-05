Ex ct Armenia: “Mkhitaryan ha reso l’Inter più forte. Vi svelo i suoi segreti”

Il centrocampista armeno, al primo anno in nerazzurro, è subito riuscito a ritagliarsi uno spazio importante

Vardan Minasyan, ex ct dell'Armenia, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha elogiato e raccontato Henrikh Mkhitaryan, diventato in poco tempo uno degli insostituibili dell'Inter di Inzaghi: "Grazie a lui, i nerazzurri sono più forti dell'anno scorso".