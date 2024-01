“Io sottovalutato? Sì... Visto che sono arrivato all’Inter a 33 anni, forse si pensava a me come a uno destinato solo a fare numero e a non essere incisivo”. Parla così Henrikh Mkhitaryan alla Gazzetta dello Sport del suo percorso. "Però, dal primo giorno, ho fatto capire che non volevo perdere tempo e dare un contributo per la vittoria”, ha spiegato il centrocampista armeno.