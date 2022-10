GdS – Inter, Mkhitaryan seconda punta? “Inzaghi ci ha a lungo pensato e…”

“Un’Inter a due punte al Camp Nou. Nonostante una partita presumibilmente assai difensiva, Simone Inzaghi è orientato per l’assetto più offensivo possibile: le indicazioni della mattina qui a Barcellona confermano quelle della sera prima e così il tecnico nerazzurro sembra essersi deciso a schierare fin dall’inizio la coppia Lautaro-Dzeko. Sono le uniche due punte a disposizione del tecnico nerazzurro, viste le assenze di Correa e Lukaku, e, a parte i giovanissimi Curatolo e Carboni, non ci sono in panchina altri attaccanti pronti a subentrare. Per questo Inzaghi ha lungamente pensato alla possibilità di avanzare Mkhitaryan, rimasto in dubbio fino a stamattina. Alla fine, però, l’armeno dovrebbe rimanere a centrocampo: niente rivoluzioni, quindi, ma soprattutto niente paura in una gara per cuori forti”, si legge.