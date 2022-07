TS – Ecco quanto guadagnerà Mkhitaryan all’Inter. E può fare tre ruoli

Nella giornata di ieri, l'Inter ha ufficializzato Henrikh Mkhitaryan, primo armeno a vestire la maglia del club nerazzurro. Tuttosport riporta anche le cifre dell'affare: "Nella scelta dell’armeno, oltre al biennale da 3.8 milioni - che con i bonus possono salire a 4.5 - proposto dall’Inter, ha pesato soprattutto la possibilità di tornare a giocare in Champions. E di lottare, da protagonista, per il campionato", spiega il quotidiano che sottolinea come Mkhitaryan possa ricoprire tre ruoli: inizialmente sarà il vice-Calhanoglu ma, all'occorrenza, può giocare da sottopunta e anche fare il vice-Brozovic "garantendo nel breve periodo quell’esperienza che non si può richiedere ad Asllani", scrive Tuttosport.