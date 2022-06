Inter, settimana prossima arriva Mkhitaryan. TS: “Con lui 2 variabili tattiche”

Dopo aver lavorato su più tavoli, nella prossima settimana l'Inter dovrebbe annunciare i primi acquisti. Tra questi c'è Henrikh Mkhitaryan, in arrivo a parametro zero dalla Roma. Un innesto che, come sottolinea Tuttosport, può regalare a Simone Inzaghi alcune interessanti variabili tattiche:

"La prossima settimana sarà segnata anche dallo sbarco in città di Henrikh Mkhitaryan per visite mediche e firma sul biennale che lo legherà all'Inter. L'arrivo dell'armeno sarà fondamentale per realizzare quanto ha in mente Simone Inzaghi per riuscire a esaltare tutta la qualità che avrà a sua disposizione. L'idea è quella di provare già nelle settimane estive qualche significativa variazione sul canonico 3-5-2. Prima soluzione, il 3-4-2-1 che ha proprio Mkhitaryan come ideale armonizzatore, perché verrebbe delegato a lui il ruolo di scalare come mezzala in fase difensiva. Ruolo che - se dovesse restare pure Lautaro - potrebbe essere affidato a Dybala in un'Inter iper-offensiva. A rendere fattibile il disegno pure un altro fattore, la presenza di due straordinari equilibratori sulle corsie esterne quali Darmian e Gosens (che così giocava pure a Bergamo).