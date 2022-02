Inter, moderato ottimismo su Bastoni: Liverpool obiettivo non impossibile

Il difensore nerazzurro, dopo la distorsione alla caviglia rimediata contro la Roma, ha già iniziato le terapie

Obiettivo Liverpool per Alessandro Bastoni: il difensore dell'Inter, dopo la distorsione alla caviglia rimediata contro la Roma, si è subito messo al lavoro per recuperare quanto prima, e in casa nerazzurra si respira un cauto ottimismo. Così scrive il Corriere dello Sport:

"Bastoni - che comunque non sarebbe partito per Napoli, in quanto squalificato - è in fase di miglioramento dopo la distorsione alla caviglia accusata martedì contro la Roma. Ieri il centrale si è limitato alle terapie. Tra cinque giorni contro il Liverpool, negli ottavi di Champions League, potrebbe essere rimesso al proprio posto. Chiaro che quello è l'obiettivo, per la caratura dell'impegno che attende l'Inter la settimana prossima. Filtra un moderato ottimismo, in questo senso, da Appiano Gentile. Mentre si lavora a una riduzione delle due giornate di stop in campionato - scattate dopo un post-partita del derby parecchio agitato - facendo così saltare a Bastoni solo il Napoli per poi averlo contro il Sassuolo. Nel mezzo, appunto, la notte di San Siro contro i Reds che vale mezza qualificazione".