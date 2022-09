Croazia, Modric: “L’infortunio di Brozovic ci ha destabilizzato, vittoria comunque meritata”

"Siamo entrati bene in partita, siamo passati in vantaggio subito ma poi è arrivato il pareggio. L'infortunio di Brozovic ci ha un po' destabilizzato. Loro sono stati migliori di noi verso la fine del primo tempo e hanno avuto due grandi chance ma, grazie a Dio, non hanno fatto gol. Nel secondo tempo siamo cresciuti, nel complesso abbiamo giocato un match fenomenale e meritato la vittoria"