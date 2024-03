“Immagino che quando saluterà Napoli ci sarà tanta commozione, il riconoscimento per quanto fatto e il ringraziamento per quanto fatto in questi 8 anni, che l’hanno visto protagonisti. Nella sua storia napoletana ci sono immagini bellissime. Una su tutte: l’anno scorso allo Juventus Stadium, il gol di Raspadori e lui che collassa a terra ormai esausto per la sofferenza, per l’attesa e per la felicità. In quell’immagine c’è il rapporto forte che è destinato a durare per sempre".