La moglie di Barella: “A Milano mi sento a casa, tifo… mio marito. La sua reazione quando ha…”

Federica Schievenin è in attesa della terza figlia. La moglie di Nicolò Barella si è presa un po’ di tempo per rispondere alle domande dei suoi follower:

Natale in casa Barella: “Dove lo passeremo? Quest’anno a Milano. Con me quasi a fine gravidanza e questo maledetto virus non è il caso di viaggiare. Ho la scadenza a metà gennaio. In gravidanza mi alleno sempre e curo l’alimentazione. Per ora ho messo 5-6 kg, mi manca un mese e 10 giorni. Comunque per tutte le gravidanze ho messo dai 7/8 kg”.

Come mi trovo a Milano? “Bene… Ormai mi sento a casa. Se tifo Inter o Cagliari? Tifo mio marito. Quando si tratta di lavoro purtroppo non riesco a scindere le cose. Le partite le guardo sempre anche se ho due disturbatrici seriali. Nicolò quando è in casa fa tutto: è sempre in movimento, cucina, gioca con le bimbe, riordina. Io studio per diventare un personal trainer. Nico lo vedo nelle prime ora del mattino e nelle ultime della sera. Quindi poco”.

Il carattere di Nicolò: “Se a casa ha lo stesso carattere che ha in campo? Assolutamente no, in casa è sempre in movimento ma non è mai nervoso o arrabbiato. Anzi…”

Tutto gira intorno a Nicolò: “Se ci soffro? No, è giusto che tutto giri intorno a lui. Sarebbe un problema se girasse intorno a me.”

La reazione di Nicolò alla notizia che aspettavamo la terza femmina? “Con testuali parole: “Ti sei guadagnata un’altra gravidanza”.