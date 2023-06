Mihashi: “Ho deciso di smettere col calcio e iniziare ad allenare. Ringrazio tutti”

La sua carriera inizia 23 anni fa nelle squadre degli istituti scolastici, affiancando poi successivamente il percorso universitario a quello sportivo all'Osaka Sports University. Nel 2017 si trasferisce al Mynavi Vegalta, dove trascorre due stagioni. Tre anni dopo ecco il suo arrivo in Italia con il Sassuolo: con la squadra neroverde disputa due campionati prima di passare all'Inter nell'estate del 2022. Con le nerazzurre ha collezionato 23 presenze, totalizzando 1713 minuti giocati. La sua esperienza e la sua leadership sono stati un valore aggiunto per tutta la squadra.

In occasione del suo ritiro dal calcio giocato Mana Mihashi ha parlato in esclusiva ai microfoni di Inter TV:

“Ho deciso di smettere con il calcio giocato e adesso voglio iniziare ad allenare. Sono davvero contenta della mia carriera perché ho conosciuto molte persone e visitato tantissimi posti, sono sicuramente migliorata come persona. Il momento più emozionante che ricordo è stata la prima gara di Serie A perché era il mio sogno giocare qui in Italia. Sono orgogliosa di essere stata un esempio per le mie compagne. Ringrazio tutte le persone che ho conosciuto in 23 anni di carriera: dalle compagne di squadra a tutti i collaboratori dello staff. Infine ringrazio la mia famiglia. Grazie davvero a tutti.”