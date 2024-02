Non un gran momento per l'Atletico Madrid di Simeone. Gli spagnoli saranno avversari dell'Inter il 20 febbraio a San Siro nell'andata degli ottavi di finale. I colchoneros potrebbero dover fare a meno di Morata .

"L’ottava sconfitta stagionale, seconda consecutiva, il quarto posto a rischio, Morata infortunato. La trasferta al Sanchez Pizjuan è stata pessima per l’Atletico Madrid, sconfitto 1-0 dal Siviglia. Dopo 5 vittorie consecutive per la squadra di Simeone il pari al Bernabeu nel derby e due sconfitte per 1-0 con l’Athletic nell’andata della semifinale di coppa e ieri col preoccupatissimo Siviglia che in casa non vinceva da settembre. Gara decisa da Isaac Romero al 15’ con un colpo di testa su angolo di Acuña spizzato da Ocampos", scrive La Gazzetta dello Sport.