Inter, il messaggio di Conte ‘nato’ in un momento preciso: sabato si è girato in panchina e…

Dopo un’ora di gioco nella partita contro l’Atalanta l’Inter ha finito la benzina. E Antonio Conte, girandosi verso la sua panchina, non ha trovato grosse alternative in grado di cambiare la gara. Tanto che, come sottolineato da Tuttosport, alla fine è stato mandato in campo Matteo Politano, che ormai non rientra più nel suo progetto. E’ probabilmente in quel momento che l’allenatore nerazzurro ha scelto le parole poi usate nel post partita. Scrive il quotidiano:

“Impossibile non dare ragione all’allenatore: sabato la partita con l’Atalanta è diventata un Everest quando, nel secondo tempo, il motore della squadra, non è stato alimentato da riservisti all’altezza. Il menù dei panchinari riservava ben poco, tanto che dopo Borja Valero è stato mandato in campo Politano che ormai è fuori dal progetto. Questo perché Alexis Sanchez, dopo tre mesi in bacino di carenaggio, è ancora lontano da una condizione accettabile: «Se non faccio entrare un giocatore, non è perché sono demente o sono deficiente o mi voglio fare male», la spiegazione (tranciante) dell’allenatore sul mancato utilizzo del cileno“.

(Fonte: Tuttosport)