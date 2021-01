Inter, il momento preciso in cui è arrivata la vittoria: “Conte si è voltato e…”

Una partita sofferta, da vincere con qualità e personalità. Un impegno più difficile del previsto, per l’Inter, contro la Fiorentina. Nella ripresa, quando ha capito che la sua squadra stava faticando, Antonio Conte si è voltato in panchina e ha scelto gli uomini in grado di portare il match a casa. In quel preciso momento, scrive il Corriere dello Sport, è arrivata la vittoria:

“La Fiorentina ha continuato a giocare con una personalità che l’Inter soffriva, ma a quel punto Conte si è girato verso la panchina e ha capito che la vittoria stava lì: De Vrij per Skriniar (già ammonito e a un pelo dal secondo giallo), Hakimi per Young, Lukaku per l’anonimo Lautaro Martinez e infine Barella per Gagliardini. Il cambio di marcia si è visto subito“.

(Fonte: Corriere dello Sport)