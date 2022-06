Ds Monaco: “Dybala? Non rispettoso parlarne. Dico solo che è un buon giocatore”

Paul Mitchell, direttore sportivo del Monaco, nel corso di una conferenza stampa tenuta quest'oggi ha parlato anche di alcuni nomi accostati al club monegasco, tra cui Dybala e Lenglet: "Purtroppo vi risponderò come al solito, ovvero che non mi piace parlare di giocatori non sotto contratto con il Monaco. Non credo sia qualcosa di rispettoso. Preferisco non farlo perché è qualcosa che non apprezzo quando lo fanno gli altri. Dico solo che sono due buoni giocatori".